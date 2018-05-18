Muharrem İnce'nin mitinglerine maddi destek sağlanmaması partide çatlak yarattı.

TELEFONLARINA ÇIKMIYORLAR

Kulislere göre; partinin kasası olarak bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İnce'nin ekibinin telefonlarına çıkmıyor ve ekibe mesafeli duruyor. Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin mitingleri için partiden maddi destek sağlanmaması ve Koç'un İnce'nin ekibinden gelen bu yöndeki taleplere mesafeli durması partiyi karıştırdı. Seçim nedeniyle yapılan Hazine yardımı ile aday adaylarından alınan ücretlerle birlikte CHP'nin kasasına yaklaşık 80 milyon TL girdiğinin bilinmesi ve buna rağmen İnce'ye bir kuruş dahi verilmemesi tartışmaları iyice alevlendirdi.

Kulislere göre ayrıca; İnce'nin Kılıçdaroğlu'na sunduğu 18 kişilik milletvekili aday listesi de tırpan yiyecek. CHP'de seçilebilecek sıralara konulan milletvekili adaylarından da 60 bin TL alınacak. Adaylardan bağlı bulundukları illerin örgütlerine destek olmaları istenecek.

"ATEŞLEYİN BAKALIM"

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, dün Amasya'da yaptığı mitingde tuhaf bir çağrı yaparak vatandaşlardan maddi destek istedi. İnce "Amasya'dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Bende para yok. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul'dan buraya geldik. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın" diyerek vatandaşlardan para istedi.