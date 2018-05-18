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Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday listesi belli oldu! 'nin aday listesinde kimler var? İşte isim isim tam liste

'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu. Peki MHP'nin diğer adayları kimler? İşte isim isim tam liste...

MHPnin aday listesi belli oldu

, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.

İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.

MHP'nin tüm adayları şöyle:

ADANA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUHARREM VARLIÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
2AYŞE SİBEL ERSOYÜNİVERSİTEECZACI
3CAHİT ÖZTOKLİSEİŞADAMI
4YUSUF BAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ
5MUSTAFA İZGİOĞLULİSEİŞLETMECİ
6ÇAĞRI ŞAHİNÜNİVERSİTEMEMUR
7FİRDEVS CİNGÖZLERLİSEİŞLETMECİ
8YEŞİM AKKAŞÜNİVERSİTEECZACI
9ARZU BÜYÜKNACARLİSEİŞKADINI
10DİREN ÖZGÜLÜNİVERSİTEAVUKAT
11AZİZ SÖKMENÜNİVERSİTEMEMUR
12MEHMET ŞAHİNÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
13NESLİHAN GÖKYÜKSEK LİSANSEKONOMİST
14MUSTAFA ERENLİSEİŞADAMI
15HASAN ÇALIŞLİSEİŞADAMI
ADIYAMAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SELİM ÇAKIRÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
2ÖZGÜN TOPRAKÜNİVERSİTEECZACI
3ÖMER YILDIRIMLİSEEMEKLİ MEMUR
4SAMİ GÜLERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
5ALİCAN DOĞANLİSEİŞADAMI
AFYON
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET TAYTAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
2TURAN CİVELEKYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
3MUHARREM GÜNAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
4ERSAN ÖZGÜRDOKTORABÜROKRAT
5İSMAİL KARNIBÜYÜKÜNİVERSİTESERBEST
6İBRAHİM AKSUÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
AĞRI
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1AYDIN ŞİMŞEKLİSEEMEKLİ
2RAHMİ DURUORTAOKULESNAF
3SERVET ALÜNİVERSİTEEMEKLİ MEMUR
4REYHAN DOĞANCIÜNİVERSİTEESNAF
AMASYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1KADİR KUTAY SAMSUNÜNİVERSİTEESNAF
2MURAT SUŞEHİRLİLİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
3ERGANİ CANBOLATÜNİVERSİTEASTSUBAY
ANKARA (1)
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEVLÜT KARAKAYADOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
2ZUHAL TOPÇUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
3EYÜP YILDIZLİSEHALKLA İLİŞKİLER
4DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
5MEHMET DUYGULUÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
6LEVENT ÇAĞLANCIÜNİVERSİTEAVUKAT
7ŞENİZ SEZGİNYÜKSEK LİSANSHALKLA İLİŞKİLER
8CEMAL ABDULSEMET DURMUŞÜNİVERSİTEİŞADAMI
9OĞUZ YILMAZÜNİVERSİTEELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
10FATİH MORMENEKŞEYÜKSEK LİSANSUZMAN
11NEVİN KORKMAZÜNİVERSİTESİGORTACI
12KENAN FİDANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
13SELİM ŞAHİNÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
ANKARA (2)
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SADİR DURMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST
2NEVİN TAŞLIÇAYÜNİVERSİTEECZACI
3ABDULLAH AĞARÜNİVERSİTEYAZAR-DANIŞMAN
4TARKAN TOPERÜNİVERSİTEAVUKAT
5NAİM YANIKLİSEİŞÇİ
6GÖKHAN AĞDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
7SERDAR BİLGİLİÖN LİSANSYÖNETİCİ
8AYDIN ERKOÇLİSEİŞADAMI
9VEDAT KÖSEOĞLUDOKTORATIP DOKTORU
10EROL ELİDEMİRLİSEİŞADAMI
11MEHMET YURTOĞLULİSEİŞ ADAMI
ANKARA (3)
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1YAŞAR YILDIRIMLİSEİŞADAMI
2ERKAN HABERALYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
3FATİH ÇETİNKAYALİSEMÜTEAHHİT
4ŞÜKRÜ ALNIAÇIKÜNİVERSİTEGAZETECİ
5ABDULLAH BAHADIR ALPERENYÜKSEK LİSANSAVUKAT
6DURDU MEHMET KÖŞÜNİVERSİTETIP DOKTORU
7HAKAN DOĞRUÜNİVERSİTEAVUKAT
8ALTUĞ BARIŞ DOĞANYÜKSEK LİSANSMADEN MÜHENDİSİ
9EMRE KAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI
10HÜSEYİN YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI
11HAYDAR DURANORTAOKULYÖNETİCİ
12ŞABAN IŞIKLİSEEMEKLİ
ANTALYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ABDURRAMAN BAŞKANÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
2AHMET SELİM YURDAKULÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3TARKAN AKILLIÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
4HÜSEYİN YILDIZÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
5TUNCAY TEMURYÜKSEK LİSANSELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6İLKNUR FİDAN KEPEZLİSETURİZM
7MEHMET ALİ TUNAÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
8YETER KESKİN ÖTELEŞÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
9ZİYA YILDIRIMÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
10ÖMER ÖZBEKÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
11MUSTAFA KÜRŞAD SERTÜNİVERSİTEAVUKAT
12SUAT AKGÜLDOKTORAEMEKLİ SUBAY
13TÜMER EMEKSİZLİSEEMEKLİ
14ŞÜKRAN AKÇAÜNİVERSİTEAVUKAT
15KÜRŞAD TATARÜNİVERSİTEKORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
16MUSTAFA HAKAN TOPCULİSEİŞADAMI
ARTVİN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1OKAN AKTAŞÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
2İSMİHAN ÖZCİHANİLKOKULESNAF
AYDIN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1DENİZ DEPBOYLUÜNİVERSİTEPSİKOLOJİK DANIŞMAN
2GÜNTEKİN ŞİMŞEKDOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
3MUSTAFA PEKERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
4YUSUF KEREMİTÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
5FAİK AKKUŞYÜKSEK LİSANSEMEKLİ
6HATİCE ÖZCANLİSEEMEKLİ MEMUR
7SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCIÜNİVERSİTEİŞADAMI
8SEYFETTİN TOSUNYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
BALIKESİR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET KABANÜNİVERSİTESAĞLIK MEMURU
2FEVZİ ERKUT ASLANOĞLUYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
3SABİRE ZÜMRÜT TEMİZERÜNİVERSİTEMEMUR
4FATMA SAVRANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN / SANATÇI
5HADİ SELİMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
6BEYTULLAH DUYARÖN LİSANSESNAF
7MEHTAP AKGÜLÜNİVERSİTESAĞLIK MEMURU
8KAMİL ÜRERÜNİVERSİTEPLANLAMA UZMANI
9SÜLEYMAN PEHLİVANÜNİVERSİTEGAZETECİ
BİLECİK
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYAÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
2HASAN YILDIRIMLİSEESNAF
BİNGÖL
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1EMRE SOLMAZÖN LİSANSMEMUR
2MURAT KÜÇÜKLİSEİŞÇİ
3BURHAN BİNGÖLORTAOKULSERBEST
BİTLİS
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1DAVUT DAYLİSEEMEKLİ MEMUR
2CENGİZ KOÇAKLİSEEMEKLİ
3DURSUN DUYANÜNİVERSİTEORTAOKUL
BOLU
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ADEM EVCİLYÜKSEK LİSANSSERBEST
2FERHAT BAĞCIORTAOKULSERBEST
3SEMA KIŞLAKLİSEİŞLETMECİ
BURDUR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HİKMET ÖKTEÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
2HÜSEYİN ÜNLÜLİSEİŞLETMECİ
3MURAT ARIKYÜKSEK LİSANSBÜROKRAT
BURSA (1)
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İSMET BÜYÜKATAMANYÜKSEK LİSANSEĞİTİMCİ
2KADİR ÇİTİLÜNİVERSİTEİŞADAMI
3ENVER YILMAZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
4MEHMET ALİ ADAKYÜKSEK LİSANSTEKNİK ÖĞRETMEN
5ALİ OSMAN MEMİŞÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
6YASEMİN MERİÇÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
7KORKUT AKTAŞLİSEMÜTEAHHİT
8NECATİ ÇELİKÜNİVERSİTEULAŞTIRMACI
9ŞENAY USLU DOĞANÜNİVERSİTEAVUKAT
10AHMET BALSÜZENÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
BURSA (2)
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLUDOKTORASUBAY
2TEVFİK TOPÇULİSEİŞADAMI
3FEVZİ ZIRHLIOĞLUÜNİVERSİTEMATBAACI
4EROL SÖNMEZÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
5HAYATİ BEDİRLİSEEMLAKÇI
6TİMUR ÖZDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI
7EDİBE BİLGE ARICIOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
8MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇIÜNİVERSİTEDİN ADAMI
9ÜMİT KAPLANORTAOKULEMEKLİ
10CELAL ÇEKİLORTAOKULEMEKLİ
ÇANAKKALE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1EVREN YALÇINÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
2NECİP FAZIL BAYRAMÜNİVERSİTEAVUKAT
3ALİYE ERTOPÇULİSEİŞ KADINI
4ARDA BOZKURTÜNİVERSİTEAVUKAT
ÇANKIRI
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1KADİR ŞEKERCİLİSEİŞADAMI
2PELİN YILIKYÜKSEK LİSANSİŞLETMECİ
ÇORUM
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET AKİF ARASÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
2ALPARSLAN KARAPIÇAKLİSEİŞADAMI
3MEHMET KARACAÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
4ALPER BÜKERLİSEKORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
DENİZLİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1EMİN HALUK AYHANYÜKSEK LİSANSİKTİSATÇI
2MEHMET UZLİSESERBEST MESLEK
3FERUDUN ÜNALİLKOKULİŞADAMI
4GÜLAY ÖZCANÜNİVERSİTEAVUKAT
5MEHMET ALTINTAŞÜNİVERSİTEAVUKAT
6FERUDUN GİRESUNÜNİVERSİTEMÜFETTİŞ
7EMRAH KOZAKYÜKSEK LİSANSDİŞ HEKİMİ
8ŞULE OCAKLIOĞLULİSEÖĞRENCİ
DİYARBAKIR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1AHMET DEMİRÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
2RABİA GÖRMEZÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
3YILMAZ KAYAALPORTAOKULESNAF
4MENEKŞE AKTAŞLİSEEV HANIMI
5ŞEYHMUS BİLİCİİLKOKULESNAF
6FEVZİ YİĞİTKANLİSEİŞADAMI
7MEHMET CENGİZ ARSLANLİSEESNAF
8İBRAHİM AYTULUNİLKOKULESNAF
9MEHMET TEKBARANLİSEESNAF
10METİN DOĞUKANYÜKSEK LİSANSDENETMEN
11ŞAFİİ KOYUNİLKOKULTÜCCAR
12MEHMET TEYAR KARAKOÇORTAOKULSERBEST MESLEK
EDİRNE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HAKAN ÖZKANLİSEESNAF
2ERKAN GEGEÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
3ASEF ULUTÜRKYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
4TANER ALBAYRAKLİSEİŞADAMI
ELAZIĞ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1OĞUZHAN DEMİRÜNİVERSİTEESNAF
2MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZÜNİVERSİTEKAMU İDARE MEMURU
3ORHAN ÖZBEYDOKTORAAKADEMİSYEN
4MESUT AKSANYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
5SAMİ SELENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
ERZİNCAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1BEKİR AKSUNÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
2MUTLU ÖZDEMİRLİSEİŞADAMI
ERZURUM
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1KAMİL AYDINYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
2ŞİMŞEK AKPINARÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
3AHMET GÖKHAN YAZICIDOKTORAAKADEMİSYEN
4ADEM YURDİGÜLÜNİVERSİTEİÇ MİMAR
5SERHAT KILIÇÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
6İZZETTİN GENÇÜNİVERSİTEAVUKAT
ESKİŞEHİR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1METİN NURULLAH SAZAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
2KADİR BIYIKÜNİVERSİTEİŞADAMI
3KAYIHAN ÇAĞLARYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
4KEZBAN AKKAYAÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
5AHMET MUHAMMED HIZLANLİSEİŞADAMI
6AYBERK KIRÇINÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
7CÜNEYT AYDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI
GAZİANTEP
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2SERMET ATAYÜNİVERSİTEAVUKAT
3MEHMET EJDER DEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
4HÜSEYİN KURTLİSEİŞADAMI
5SERDAR ÇELİKLİSEMEMUR
6MUSTAFA BOZGEYİKLİSEYÖNETİCİ
7MERAL ÖZDEMİRORTAOKULEV HANIMI
8MESUT FETTAHLIOĞLULİSEİŞADAMI
9BERAT GEYİKÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
10AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLULİSEEBE
11SAYİT ÇAPANÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
12DAVUT KARABACAKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
13HALİL BEYAZAYLİSEİŞADAMI
14SERDAR ÖNELLİSEİŞADAMI
GİRESUN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MÜJDAT ÖZÜNİVERSİTEAVUKAT
2YUSUF ŞÜKÜRLİSEİŞADAMI
3SONER ALTUNÜNİVERSİTEESNAF
4EBRU TURANÜNİVERSİTEAVUKAT
GÜMÜŞHANE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUSA KÜÇÜKLİSEİNŞAATÇI
2AKIN ÜSTÜNÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
HAKKARİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1FATİH ÖZBEKLİSESERBEST MESLEK
2ŞAHMİR ŞENLİSEANTRENÖR
3NACİ SEVİNÇORTAOKULİŞÇİ
HATAY
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1LÜTFİ KAŞIKÇIYÜKSEK LİSANSİNŞAAT MÜHENDİSİ
2İBRAHİM GÜLÜNİVERSİTETEKNİK RESSAM
3MEHMET ÇAĞRI ÇETİNDOKTORAÖĞRETİM ÜYESİ
4ADNAN AKDAŞLİSEMÜTEAHHİT
5ORHAN NAMIK MURSALOĞLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ DANIŞMAN
6AYŞE DİLEK DEMİRDÖVENLİSEEV HANIMI
7BEKİR AKKARÜNİVERSİTEİŞADAMI
8RECEP TUNCAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
9İLHAMİ BOŞÇAÜNİVERSİTEAVUKAT
10HÜSEYİN ÜÇLERORTAOKULESNAF
11UYGAR POLATYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
ISPARTA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HASAN BASRİ SÖNMEZLİSEYÖNETİCİ
2ZÜBEYDE TURHANLİSEESNAF
3ÖZGÜR İSMAİLOĞLUDOKTORATIP DOKTORU
4ALİ ÖZKANLİSEÖĞRENCİ
MERSİN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1OLCAY KILAVUZYÜKSEK LİSANSEĞİTİMCİ
2BAKİ ŞİMŞEKÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
3BEKİR ÖZSULİSETAŞIMACILIK
4UĞUR KILINÇDOKTORABAŞBAKANLIK UZMANI
5OĞUZHAN GÜNGÖRÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
6MEHMET ALİ GÖKMENYÜKSEK LİSANSVETERİNER HEKİM
7KÜRŞAT TÜRKER ERCANYÜKSEK LİSANSAVUKAT
8HAYAL FUNDA ÖNDERÜNİVERSİTEEMNİYET MENSUBU
9DİLEK USLU VARÜNİVERSİTEİŞKADINI
10MUSTAFA YALÇINÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ
11MEHMET BÜYÜKTATLIYÜKSEK LİSANSARAŞTIRMACI
12YUNUS KIZILYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
13HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞÜNİVERSİTEAVUKAT
İSTANBUL1
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1EDİP SEMİH YALÇINYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
2İZZET ULVİ YÖNTERÜNİVERSİTEYÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3MEHMET BÜLENT KARATAŞLİSEİŞADAMI
4NEVZAT ÜNLÜTÜRKORTAOKULİŞADAMI
5GÜLBEYHAN SAYLAĞÜNİVERSİTEAVUKAT
6HATİCE AKKAYAÜNİVERSİTEAVUKAT
7AHMET TURAN HOCAOĞLUDOKTORAELEKTRİK MÜHENDİSİ
8MEHMET FATİH ÖZDEMİRYÜKSEK LİSANSAVUKAT
9ABDULAZİZ AYDOĞDUÜNİVERSİTEİŞADAMI
10ZEKİ YUSUFOĞLUORTAOKULİŞADAMI
11MÜCAHİT GÜNGÖRYÜKSEK LİSANSMEMUR
12KAMİL AYIRIMÜNİVERSİTEECZACI
13MURAT ŞAHİNORTAOKULDİŞ TEKNİSYENİ
14CİHAN TUFANÜNİVERSİTEAVUKAT
15MUSTAFA AKGÜNLİSEİŞADAMI
16ÖMER FARUK GÜNGÖRYÜKSEK LİSANSİŞADAMI
17YUNUS EMRE DURMUŞLİSEMÜTEAHHİT
18ALİ YILMAZÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
19FATİH KAYALİSEYÖNETİCİ
20ŞÜKRÜ ŞİMŞEKYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
21HAKAN ARIKAYAÜNİVERSİTEİÇ MİMAR
22İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇIORTAOKULESNAF
23SALİH BALAKÜNİVERSİTEBANKACI
24HAKAN YILMAZÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
25KADİR CAN KARATAŞYÜKSEK LİSANSAVUKAT
26HAKAN YALÇINÜNİVERSİTEAVUKAT
27FATİH DEĞİRMENCİÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
28TARIK TOPÇUOĞLUÜNİVERSİTEENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29YILMAZ TİRYAKİÜNİVERSİTEAVUKAT
30ŞAHİN GÜRZÜNİVERSİTEMİMAR
31CEM ÖZKAVCILİSEİŞ ADAMI
32YUSUF ÇİFTÇİÜNİVERSİTETURZİM-OTELCİLİK
33HASAN DEMİRİLKOKULEMEKLİ
34NURETTİN TURANORTAOKULMÜTEAHHİT
35CÜNEYT ILGİNLİSEMÜTEAHHİT
İSTANBUL2
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1CELAL ADANÜNİVERSİTEORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
2CEMAL ÇETİNÜNİVERSİTEJEOLOJİ MÜHENDİSİ
3NUR TUĞBA AKTAYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
4MURAT KOTRAORTAOKULİŞADAMI
5NİYAZİ PAKSOYÜNİVERSİTEAVUKAT
6SELAMİ ŞİŞMANLİSEİNŞAATÇI
7FÜSUN KAYAN ARDAMARYÜKSEK LİSANSTURİZM/OTELCİLİK
8MURAT ŞEKERLİÜNİVERSİTEAVUKAT
9AHSEN MELİKE FIÇICILİSEİŞLETMECİ
10EDA YILMAZLİSEÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11ZEKİ SEVEROĞLUDOKTORAORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12GÜLLÜ YENERORTAOKULSERBEST
13AYDIN KAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI
14SERKAN CİHANLİSEYÖNETİCİ
15BAHATTİN AYKUTİLKOKULESNAF
16FİKRET YILDIRIMDOKTORAAVUKAT
17MEHMET FURKAN CEBECİÜNİVERSİTEAVUKAT
18HEDİYE ŞENÜNİVERSİTEHALKLA İLİŞKİLER
19UFUK TANDOĞANİLKOKULESNAF
20HİLAL EDA BÜLBÜLÜNİVERSİTEAVUKAT
21FİLİZ GEGİNÖN LİSANSÖĞRENCİ
22MURAT ALPLİSEİŞ ADAMI
23FİKRET ÖZKANDOKTORAAVUKAT
24TANER KIRHANYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
25UĞUR ARASLİSEİŞLETMECİ
26ERENCAN ŞAHGÜNAYÜNİVERSİTEYATIRIM DANIŞMANI
27HASAN SAKAORTAOKULİNŞAAT DEKORASYON
28BEDİRHAN ALİ GÖLCÜKÜNİVERSİTEDEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL3
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1FETİ YILDIZ
2İSMAİL FARUK AKSU
3ARZU ERDEM
4AHMET YİĞİT YILDIRIM
5ERDEM KARAKOÇ
6VOLKAN YILMAZ
7DAVUT HASKIRIŞ
8MUSTAFA ERTEKİN
9FAZLI YURDABAK
10GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
11YAVUZHAN ALTUN
12BEKİR SITKI KARAUSTA
13BAHATTİN ŞENGÜL
14ARİFE PEKER
15ALİ DOĞAN
16TAYYAR ŞAFAK
17SİBEL KAZAR
18ALPER KÜNKÜL
19RIZA PEKER
20EKREM SARISOY
21ERGÜN SİLLER
22AYDIN İNCE
23MEHMET GÜRBÜZ
24YUNUS TÜRK
25OSMAN AKBAŞ
26TANER KIRHAN
27MEHMET BÜYÜKCANGA
28METİN YAZAR
29HİMMET TATAR
30ALİ EKBER YEŞİL
31UYGAR ORAL ÖZTÜRK
32AYHAN ATMACA
33ADİL CEYLAN
34TAHİR PALA
35AHMET CAN ERBAŞLİSEÖĞRENCİ
İZMİR1
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HASAN KALYONCUDOKTORAAKADEMİSYEN
2SELAHATTİN ŞAHİNLİSEİŞADAMI
3CİHAN ASLANDOKTORATIP DOKTORU
4BİLGEHAN AĞBABAYÜKSEK LİSANSMADEN MÜHENDİSİ
5SALİM ARDUÇLUÜNİVERSİTEİŞADAMI
6HASAN ZEREKÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
7AHMET ÇOŞARLİSEİŞADAMI
8SALİHA GÜLCE GÖKÇELİSEÖĞRENCİ
9EROL EROĞLUÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
10GÜNAY KAMBAKLİSEMUHASEBECİ
11FULYA GÜZELOCAKÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
12GÖKHAN ÇELİKLİSEGAZETECİ
13RECEP ALİ COŞKUN
14SÜLEYMAN SARI
İZMİR2
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1TAMER OSMANAĞAOĞLU
2ABDULKADİR BEKTAŞYÜKSEK LİSANSKAMU İDARE MEMURU
3YALÇIN KOÇYİĞİTÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4MURAT KOÇLİSENAKLİYECİ
5EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
6RECEP AKANYÜKSEK LİSANSAKADEMİSYEN
7CEYHUN KINLIÜNİVERSİTEULAŞTIRMA
8BARIŞ ATİLLAYÜKSEK LİSANSMEMUR
9CUMHUR BULUTÖN LİSANSNAKLİYECİ
10TAŞKIN IŞIKLİSETURİZMCİ
11MUSTAFA ÇİNTAŞÜNİVERSİTEİŞADAMI
12RECEP ONUR UZUNDOKTORAAKADEMİSYEN
13FATİH YAĞMURÜNİVERSİTEMİMAR
14FATİH ARSLANÜNİVERSİTEİŞADAMI
KARS
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1KADİR ŞEYDA
2FATİH ÇİNAN
3KEREM ÇAVLI
KASTAMONU
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HACI İBRAHİM MAŞALACIYÜKSEK LİSANSVETERİNER HEKİM
2TARIK ZİYA ÇAĞILCIÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
3MUHARREM AVCIDOKTORAAKADEMİSYEN
KAYSERİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İSMAİL ÖZDEMİRYÜKSEK LİSANSMAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2MUSTAFA BAKİ ERSOYÜNİVERSİTEİŞADAMI
3SERAP ŞULE KALINÜNİVERSİTETERCÜMAN
4MAZHAR GÜNDOĞÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
5MEHMET ÖZMENÜNİVERSİTETURİZM / OTELCİLİK
6MEHMET GÖÇMENLİSEMALİ MÜŞAVİR
7RİFAT AÇIKGÖZLİSEGAZETECİ
8İSA FERAHÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
9EMİNE AFŞARÜNİVERSİTETIBBİ TEKNOLOG
10VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRKLİSEÖĞRENCİ
KIRKLARELİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SEMİH MERİÇÜNİVERSİTEİŞADAMI
2
3
KIRŞEHİR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1OĞUZ SULUSARAYYÜKSEK LİSANSKAMU İDARE MEMURU
2ALİ AYDIN AKPINARÜNİVERSİTEAVUKAT
KOCAELİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SAFFET SANCAKLILİSEİŞADAMI
2HİLAL ELMASÜNİVERSİTEAVUKAT
3ALPEREN ŞAKACILİSEİNŞAATCI
4ERTAN YILMAZYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
5İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLUÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
6SERKAN KURALYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
7GAMZE CANÜNİVERSİTEÖĞRENCİ
8VEDAT AKBULUTLİSEANTRENÖR
9KÜBRA GÜNDOĞDUÜNİVERSİTEMİMAR
10TOLGA ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
11DURSUN FURUNCİÜNİVERSİTEİNŞAATÇI
12GÜRBÜZ ASLANÖN LİSANSMALİ MÜŞAVİR
13ZEYNEP ADAK
KONYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUSTAFA KALAYCI
2ESİN KARA
3CELİL ÇALIŞ
4AHMET FATİH ÇALIŞ
5SEFA LÖK
6YUNUS EMRE TEKİNSOY
7YUNUS ÖĞÜTÇÜ
8FARUK SONKAYA
9ÖZLEM SARIOĞLU
10SEDAT GÖNCÜ
11MUSTAFA AYGÜN
12SALİH AKÇA
13TÜRKER AYDOĞDU
14AYTEKİN MART
15BİLAL YİĞİT
KÜTAHYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1AHMET ERBAŞÜNİVERSİTEMEMUR
2EROL ALPERTÜRKLİSEKUYUMCU
3RIZA KENAN UZMANÖN LİSANSGAYRİMENKUL DANIŞMANI
4SELAHATTİN USLUÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
5SEDAT KABAAĞAÇLİSEİŞADAMI
MALATYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET CELAL FENDOĞLULİSETURİZM VE OTELCİLİK
2ÖMER EKİCİLİSEİŞ ADAMI
3BURHAN COŞKUNDOKTORAAKADEMİSYEN
4ADİL ZEREYLİÜNİVERSİTETIP DOKTORU
5AYSEL YÜZERÜNİVERSİTEEMEKLİ
6BEKİR ENES ÇAPAROĞLULİSEÖĞRENCİ
MANİSA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ERKAN AKÇAY
2NURULLAH SAVAŞ
3MESUT BAYRAM LAÇALAR
4HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN
5MUSA AKÇAY
6SEVAL BAŞKESEN
7MUSTAFA KARAKAŞ
8ŞİNASİ ŞAVRAN
9NADİR SARI
10CELALETTİN ÇABUK
KAHRAMANMARAŞ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SEFER AYCANDOKTORATIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
2ZUHAL KARAKOÇ DORAYÜKSEK LİSANSMÜFETTİŞ
3FATİH MEHMET CEYHANDOKTORAİŞADAMI
4SERMET YILDIZORTAOKULÇİFTÇİ
5ÖMER ÖZKANÜNİVERSİTEİŞADAMI
6ZAFER ÖNERÜNİVERSİTEAVUKAT
7NUSRET GÜLOĞLUÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
8MUSTAFA PEHLİVANÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
MARDİN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET VEYSİ OĞUZÜNİVERSİTEİŞADAMI
2MEHMET HAŞİM ORUÇÜNİVERSİTEPOLİS MEMURU
3AHMET KAHRAMANLİSESERBEST
4AVVAT AYÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
5FERHAN BOZKUŞLİSETİCARET
6MEHMET VEYSİ BULUTLİSEMÜTEAHHİT
MUĞLA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET ERDOĞANLİSANSMÜLKİ İDARE AMİRİ
2HACI ÇELİKÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3SALİH SOYKANÜNİVERSİTEAVUKAT
4HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜLÜNİVERSİTEYASAMA DANIŞMAN
5ERTUĞRUL AVCIÜNİVERSİTEMADENCİ
6SERKAN ŞAFAKLİSEİŞADAMI
7TEMEL IRMAKORTAOKULGAZETECİ
MUŞ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1RAHMİ YENİBAHARLİSEEMEKLİ MEMUR
2TARKAN DEDELİSEİŞADAMI
3ŞEHMUS ÇEKİLÜNİVERSİTEMEMUR
4ADNAN KOYUNCULİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
NEVŞEHİR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET VAROLÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
2SAİT YÜKSELÜNİVERSİTEİŞADAMI
3FAZLI KOÇÜNİVERSİTEAVUKAT
NİĞDE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ALAATTİN SONATYÜKSEK LİSANSSERBEST MESLEK
2İBRAHİM ULUÇAYÜNİVERSİTEMAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
3MURAT FAHRİ ERTULÜNİVERSİTEAVUKAT
ORDU
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1CEMAL ENGİNYURTÜNİVERSİTEEMEKLİ
2FAZLI YÜKSELÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
3HURŞİT SERHAT ŞAHİNORTAOKULİŞADAMI
4SELÇUK YÜCESANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
5SEMANUR AKBOLATÜNİVERSİTESİGORTACI
6SEVİNÇ AKSOYİLOKULEV HANIMI
RİZE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SERKAN BİRBENÜNİVERSİTEELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2SEMRA AKSUÜNİVERSİTEAVUKAT
3MEHMET CAN TÜFEKÇİÜNİVERSİTEAVUKAT
SAKARYA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUHAMMED LEVENT BÜLBÜLYÜKSEK LİSANSAVUKAT
2MEHMET EMİN KABAÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
3HASAN BALABANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4ALİ DOĞANLİSEİŞADAMI
5TOLGAHAN ÖKSÜZYÜKSEK LİSANSAVUKAT
6ŞERAFETTİN KAYAÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
7MELİHŞAH BUDAKÜNİVERSİTESİGORTACI
SAMSUN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ERHAN USTA
2ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
3MURAT CAMADAN
4ERDEM OKAN
5CEMALETTİN KOLA
6YÜKSEL ÜNAL
7MİNE AKTAŞ
8YAKUP AKIN
9HAMİ KORKMAZLI
SİİRT
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1FARAÇ ÇELEBİİLKOKULİŞADAMI
2ZEYDİN ÖZCANORTAOKULESNAF
3SEYDAN DANIŞÜNİVERSİTESERBEST MESLEK
SİNOP
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ALİ ÇAKIR
2HASAN PARLAK
SİVAS
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1AHMET ÖZYÜREKLİSEİŞADAMI
2VOLKAN UYGUNUÇARLARÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3FERHAT DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
4KENAN ÇARBOĞAYÜKSEK LİSANSYÖNETİCİ
5İLKER İPEKYÜKSEK LİSANSAVUKAT
TEKİRDAĞ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1KORAY ÖNSELÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
2ÇIĞIR DOĞU ZORLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
3MUSTAFA YILDIRIMÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
4RECEP ÇALIŞKANYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
5MUHAMMER VAROLLİSEMÜTEAHHİT
6ZEHRA ÇALIŞKANLİSEMUHASEBECİ
7OKTAY ÜSTÜN
TOKAT
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1YÜCEL BULUT
2CAHİT AÇIKLI
3MUSTAFA ERSAGUN DALAN
4SERHAT BİLGİN
5FİLİZ YILMAZER
TRABZON
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1NİHAT BİRİNCİORTAOKULİŞADAMI
2İBRAHİM ÇAKIRÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
3MURAT AKSOYYÜKSEK LİSANSJEOLOJİ MÜHENDİSİ
4EMİRHAN SEÇKİNYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
5İSMAİL HAKKI KALYONCUDOKTORAÖĞRETİM GÖREVLİSİ
6EMBİYA CEVAHİRÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
TUNCELİ
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUSTAFA KEMAL DUYGULUDOKTORATIP DOKTORU
2HAYDAR ERİŞTİÜNİVERSİTEMEMUR
ŞANLIURFA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İBRAHİM ÖZYAVUZLİSEEMEKLİ
2ÖMER ÇAĞLAR YILMAZYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
3HALEF KILIÇORTAOKULÇİFTÇİ
4HALİT YILDIZİLKOKULEMLAKÇI
5HALİL BAKIŞLİSESERBEST
6MEHMET ARPACILİSEİŞÇİ
7NECMİ SOLHANÜNİVERSİTEAVUKAT
8MAHMUT SAYIKÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
9MUHAMMED ENES YILMAZLİSEÖĞRENCİ
10İBRAHİM HALİL ARITÜRKÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
11ECEVİT ÇİFTÇİLİSEMÜTEAHHİT
12İSMET SARMACAİLKOKULSERBEST MESLEK
13ALİ HAYDAR KARAÜNİVERSİTEMUHASEBECİ
14MEHMET EROL DUYARYÜKSEK LİSANSEMNİYET MENSUBU
UŞAK
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MUHTEREM KURUÇAYLİSEELEKTRİK TEKNİSYENİ
2AHMET GÜRTENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
3MUHAMMET FATİH ERDOĞANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
VAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1REMAZAN ÜÇBAŞORTAOKULİNŞAATÇI
2ŞAHİN YAĞARÖNLİSANSİŞADAMI
9YAHYA CANCANLİSESERBEST
10ABDULSELAM ARVASÜNİVERSİTEESNAF
11YAŞAR ARASİLKOKULİŞADAMI
12MEHMET POLATÜNİVERSİTEEMEKLİ
13İZZET ŞEVKETOĞLUÜNİVERSİTEMEMUR
14NURETTİN KERETAŞİLKOKULSERBEST
YOZGAT
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İBRAHİM ETHEM SADEFLİSEİŞADAMI
2YUSUF MERTOĞLUYÜKSEK LİSANSEKONOMİST
3OSMAN GÖZANLİSEİŞADAMI
4AHMET ÖZBEKÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
ZONGULDAK
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HAMDİ AYANÖN LİSANSMADEN TEKNİKERİ
2ABDULLAH BEKARÜNİVERSİTEİŞADAMI
3FEHMİ NUHOĞLUÜNİVERSİTEESNAF
4TANER KAYIÜNİVERSİTEMEMUR
5SEBİL SÜMEYYE BIYIKLILİSEEV HANIMI
AKSARAY
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1RAMAZAN KAŞLILİSEİŞADAMI
2SEFER ALKANÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
3AYSUN HIZLI OKURÜNİVERSİTEPSİKOLOG
4FATİH ÖNEMLİLİSEİŞADAMI
BAYBURT
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1İDRİS AYDINÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
KARAMAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HÜSEYİN KORKMAZLİSESERBEST MESLEK
2TURAN ŞENERDOKTORAAKADEMİSYEN
3ABDULLAH KALKAN
KIRIKKALE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HALİL ÖZTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT
2MURAT ABALIÜNİVERSİTEAVUKAT
3ÖMER DEDEBALİYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
BATMAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1BEHÇET DENİZÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
2MÜJGAN ARSLANYÜKSEK OKULSERBEST ÖZEL
3HAYRETTİN BEKTAŞÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
4CEMİL GÜZELLİSEESNAF
5
ŞIRNAK
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HAKİM ZEYREK
2YASİN BENEK
3COŞKUN GÜNDÜZ
4
BARTIN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ORHAN KIŞANLIYÜKSEK LİSANSUZMAN DOKTOR
2SAVAŞ BUYURMANORTAOKULESNAF
ARDAHAN
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SEVİM KÖSELİÖRENLİSEİŞ KADINI
2MÜTALİP AKCILİSESERBEST MESLEK
IĞDIR
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1YAŞAR KARADAĞÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
2YENİŞ ÇELİKTENÜNİVERSİTEYATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
YALOVA
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HASAN TOPÇULARLİSEEMEKLİ
2ALİ OĞUZ BERBEROĞLUÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
3METE ÖRNEKYÜKSEK LİSANSPAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
KARABÜK
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1SEYİT AHMET KARABACAKORTAOKULYÖNETİCİ
2ÇETİN İPEKÖN LİSANSİŞADAMI
3AHMET DÖNMEZORTAOKULSERBEST MESLEK
KİLİS
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1HASAN MISIRLIGİLORTAOKULŞİRKET MÜDÜRÜ
2ABDULLAH ALPDAĞİLKOKULGAZETECİ
OSMANİYE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1DEVLET BAHÇELİDOKTORAİTKİSATCI
2RUHİ ERSOYDOKTORAAKADEMİSYEN
3ZAFER BİÇERÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
4MEHMET VURALÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
DÜZCE
SIRAAD SOYADÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1ÜMİT YILMAZÜNİVERSİTEECZACI
2YUSUF ARSLANDOKTORAAKADEMİSYEN
3ZEKERİYA İLÇEDOKTORAAKADEMİSYEN
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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 04:05
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