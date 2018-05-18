Keskin vahşet

ABD'nin Kudüs tahriki, tansiyonu yükseltti. Filistinliler protestolara hız verdi. İsrail ise bunu fırsat bildi. Misket bombalarıyla Gazze'yi vurdu, keskin nişancılarla katliama girişti.
Kısa sürede ölü sayısı 130'a, yaralı ise 12 bin 733'e yükseldi. Yaralılardan 563'ünün baş ve boynundan, 237'sinin göğsünden, 811'inin kolundan, 276'sının karnından vurulduğu tespit edildi.
Onlar direnişin evlatlarıydı... Onlar yıllardır İsrail zulmüne maruz kalanlardı... Ve İsrail bir kez daha zulümde sınır tanımadı. 30 Mart'tan bu yana ölüm yağdırdı. 130 Filistinli şehit olurken, 12 binden fazla Filistinli yaralandı. Bu yaralılardan bininin çocuk olduğu açıklandı. Küçük bir şeritte imkansızlıklarla boğuşan bölgedeki yetersiz sağlık ekipmanları durumu daha da zorlaştırdı. İsrail'in geçişine müsaade ettiği TIR'lar, Gazze'ye yetersiz kaldı. Türkiye, Filistinli yaralıları Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı.
REFAH YİNE KAPALI...
Ankara, durumu çok ağır olan 30 Filistinli öncelikli olmak üzere, yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için hemen 5-6 adet C-135 tipi askeri uçak hazırladı. Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı diplomasi yürütürken, uçakların Tel Aviv Ben Gorion Havalimanı'na giderek Gazze'deki yaralıları Türkiye'ye getirmesi planlandı. Ancak İsrail'den, yaralıların dahi tedavi edilmesine izin çıkmadı. Bunun üzerine Mısır'a uçak gönderilmesi planlandı. Ancak İsrail'in baskısıyla Mısır da Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilmesine izin vermedi. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası insani kuruluşların da İsrail'i ikna etmek için devreye girdiği ancak başarısız oldukları belirtiliyor. İsrail'in, açık durumda bulunan ve Mısır'a bağlanan Refah Sınır Kapısı'ndan bile yaralıların geçişine izin vermediği, onları göz göre göre ölüme terk ettiği ifade ediliyor. İsrail'in "Türkiye Filistin'e yardım ediyor" izlenimini önlemek için yaralı tahliyesine izin vermediğine dikkat çekiliyor.
PARASINI ÖDEYİP GEÇSEYDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkesine dönerken havalimanda VIP servisi yerine Dış Hatlar Gidiş Terminali'ni kullanmasına ilişkin "İsrail Büyükelçisi parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. Burada bilinçli bir geçiş var. Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde" dedi. Çavuşoğlu, Siyonist olmayan tüm Musevilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdiklerini belirtti.
Michal Maayan
MAAYAN'K BUNLAR
İsrail'in Gazze'de silahsız Filistinliler'e yaylım ateşi açarak 133 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan'dan çok tartışılacak bir açıklama geldi. İrlanda kanalına konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, gazetecinin Gazze'deki Filistinliler'in neden vurulduğu sorusuna karşılık "Bu kadar çok insanı hapse atamayız" dedi. İrlanda basınına konuşan Maayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinliler'i öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz." Bir diğer skandal da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'den geldi. Hadsiz Yair, sosyal medya hesabından Türkiye'ye karşı küfür içerikli skandal bir paylaşım yaptı. Türkler Yair'e haddini bildirdi.
Ahmet TOPAL
Kısa sürede ölü sayısı 130'a, yaralı ise 12 bin 733'e yükseldi. Yaralılardan 563'ünün baş ve boynundan, 237'sinin göğsünden, 811'inin kolundan, 276'sının karnından vurulduğu tespit edildi.
Onlar direnişin evlatlarıydı... Onlar yıllardır İsrail zulmüne maruz kalanlardı... Ve İsrail bir kez daha zulümde sınır tanımadı. 30 Mart'tan bu yana ölüm yağdırdı. 130 Filistinli şehit olurken, 12 binden fazla Filistinli yaralandı. Bu yaralılardan bininin çocuk olduğu açıklandı. Küçük bir şeritte imkansızlıklarla boğuşan bölgedeki yetersiz sağlık ekipmanları durumu daha da zorlaştırdı. İsrail'in geçişine müsaade ettiği TIR'lar, Gazze'ye yetersiz kaldı. Türkiye, Filistinli yaralıları Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı.
REFAH YİNE KAPALI...
Ankara, durumu çok ağır olan 30 Filistinli öncelikli olmak üzere, yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için hemen 5-6 adet C-135 tipi askeri uçak hazırladı. Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı diplomasi yürütürken, uçakların Tel Aviv Ben Gorion Havalimanı'na giderek Gazze'deki yaralıları Türkiye'ye getirmesi planlandı. Ancak İsrail'den, yaralıların dahi tedavi edilmesine izin çıkmadı. Bunun üzerine Mısır'a uçak gönderilmesi planlandı. Ancak İsrail'in baskısıyla Mısır da Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilmesine izin vermedi. Türkiye'nin yanı sıra uluslararası insani kuruluşların da İsrail'i ikna etmek için devreye girdiği ancak başarısız oldukları belirtiliyor. İsrail'in, açık durumda bulunan ve Mısır'a bağlanan Refah Sınır Kapısı'ndan bile yaralıların geçişine izin vermediği, onları göz göre göre ölüme terk ettiği ifade ediliyor. İsrail'in "Türkiye Filistin'e yardım ediyor" izlenimini önlemek için yaralı tahliyesine izin vermediğine dikkat çekiliyor.
PARASINI ÖDEYİP GEÇSEYDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkesine dönerken havalimanda VIP servisi yerine Dış Hatlar Gidiş Terminali'ni kullanmasına ilişkin "İsrail Büyükelçisi parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. Burada bilinçli bir geçiş var. Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde" dedi. Çavuşoğlu, Siyonist olmayan tüm Musevilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik tutumunu eleştirdiklerini belirtti.
Michal Maayan
MAAYAN'K BUNLAR
İsrail'in Gazze'de silahsız Filistinliler'e yaylım ateşi açarak 133 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan'dan çok tartışılacak bir açıklama geldi. İrlanda kanalına konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, gazetecinin Gazze'deki Filistinliler'in neden vurulduğu sorusuna karşılık "Bu kadar çok insanı hapse atamayız" dedi. İrlanda basınına konuşan Maayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinliler'i öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz." Bir diğer skandal da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair'den geldi. Hadsiz Yair, sosyal medya hesabından Türkiye'ye karşı küfür içerikli skandal bir paylaşım yaptı. Türkler Yair'e haddini bildirdi.
Ahmet TOPAL
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