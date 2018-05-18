Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni istihdam imkanları sunduklarını ifade eden Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi. Personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

İKM BAŞVURU ŞARTLARI

2018 yılı CTE personellerinden İKM alımı başvuru şartları neler? Adayların bu alımlarda eğitim düzeyinde en az lise mezunu olması, KPSS puan türlerinden en az 70 ve üzeri puana sahip olması, yaş şartında ise en az 18 yaşını doldurmuş olması en fazla ise 30 yaşını doldurmamış olması istenilmekte.

Adaylar yaş şartının esnetilmesini ve bir çok alımda olduğu gibi 35 yaşına kadar olan adaylarında başvuru yapmasını istemekteler. Ayrıca adaylar KPSS puan sıralaması ile alım yapılacak olan komisyonda 10 katı kadar aday boy ve kilo şartlarını uyup uymadığının tespiti için fiziki yeterliliğin ardından mülakat sınavına alınmaktalar. 2018 İKM alımları henüz yayımlanmasa da daha önceki yıllarda yapılan alımlardaki başvuru şartları beklenmekte. Yayımlanacak olan ile başvuru şartları kesinleşecek. Başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz ziyaretçilerimize bilgilendireceğiz.