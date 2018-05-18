Andrew Brunson'ın çok sık görüştüğü iddia edilen isimler arasında FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, KHK ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari İbrahim Halil Baysal bulunuyor

Firari Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı toplantılarda yer aldığını anlattı. Sanık Kılıç'ın eniştesi, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında sanık olarak yer alıyor. İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bağlantısı olduğu iddia edilen bazı isimlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Brunson'ın FETÖ ilişkisi, gizli tanıkların ifadeleriyle iddianame ve duruşmada söz verilen tanık anlatımlarında yer alıyor.

"FETÖ'CÜ İBRAHİM HALİL BAYSAL İLE GÖRÜŞMÜŞ"

Tanık ve gizli tanıklar, soruşturma ve mahkeme safhasında Brunson'ın, FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal ile görüştüğü yönünde ifade verdi.

ABD'YE KAÇTI

ABD uyruklu papaz Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Baz, terör örgütünün önemli isimleri arasında yer alıyor. İzmir dahil 8 ilden sorumlu olduğu belirtilen Baz'ın 17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından ABD'ye kaçtığı biliniyor. Birçok FETÖ soruşturmasında adı geçen örgüt üyesi Baz'ın ABD'den iadesi de talep edildi. Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı örgüt toplantılarda yer aldığını anlattı. Brunson'ın ilişkisi olduğu belirtilen Murat Safa da Baz'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Birçok FETÖ soruşturmasında ismi geçen Safa'nın Endonezya'ya kaçtığı yönünde bilgiler mevcut.

Firari sanık Safa'nın kardeşi Mustafa Safa ile yeğeni İsmail Safa'nın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Sanık Safa'nın bir yakının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, ailesini sıkıntıya soktuğu ve mağdur ettiği gerekçesiyle Murat Safa hakkında şikayette bulunması dikkati çekti. ABD'li din adamı Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen bir başka isim ise "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç. İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda tutuklanan Kılıç'ın, ByLock kullanıcı olduğu ve firari Emre Uslu, Önder Aytaç gibi şüphelilerle elektronik postayla yazıştığı iddia edildi. Tutuklu sanık Kılıç ayrıca Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanıklı davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle de yargılanıyor.

TANER KILIÇ'IN ENİŞTESİ FİRARİ MEHMET KAMIŞ

Kılıç'ın eniştesi olan, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası"nda sanık olarak yer alıyor.

FETÖ'cü Taner Kılıç

FETÖ'cü Mehmet Kamış

BRUNSON'IN FETÖ ZANLISINDAN PARA ALDIĞI İDDİASI

Yargılama aşamasında tanık olarak ifade veren A.D. ise Brunson'ın, FETÖ firarisi Türkkan'dan yardım adı altında bizzat para aldığını iddia etti. Türkkan'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in atadığı 5 isimden biri olduğunu savunan A.D, bu kişiyle Brunson'ın 2010'un sonlarına doğru görüştüğüne şahitlik ettiğini öne sürdü. Tanık A.D, örgütün etkili isimlerinden Karagöz ile Brunson'ın Gaziantep'te bir otelde bir araya geldiğini, Şanlıurfa'da da FETÖ'nün önemli finansörlerinden Baysal ile iletişime geçtiğini mahkemede anlattı. Şanlıurfa'da yaşayan Baysal'ın kardeşleri Osman ve Ömer Faruk Baysal da kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında isimleri geçiyor. Şimdiye kadar 2 kez hakim karşısına çıkan Brunson ise adı geçen FETÖ zanlılarına yönelik iddiaların hiçbirini kabul etmedi.