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Adalet Bakanlığı 14 bin 611 personel alacak! Adalet Bakanlığı personel alım şartları nelerdir?

Abdulhamit Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı 14 bin 611 personel alacak

Abdülhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bakanlık kadrosuna 14 bin 611 yeni personel alınacağını duyurdu.

Yeni imkanları sunduklarını ifade eden Gül, adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi.

Personel alımlarıyla ilgili ilanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs'ta başlayacağını, 11 Haziran'da sona ereceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, "Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yıl sonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni istihdamların adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğine işaret eden Gül, yeni atamalarla personel ihtiyacının da büyük ölçüde tamamlanacağını bildirdi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 11:04
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