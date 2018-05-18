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Sınav sorularını sızdıran 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 14 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sınav sorularını sızdıran 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 21 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 14 ilde yürütülüyor.

2011 YILINA AİT SINAV SORULARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara dahil 14 ilde 21 şüpheli hakkında 18/05/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 10:38
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