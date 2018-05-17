Bilecik'te "Geçmişten Günümüze Ramazan Sokağı" etkinliği yapıldı. Organizasyonda farklı şehirlerden getirilen yüzlerce ürün satışa çıkarıldı. Tanesi 80 TL'den satışa sunulan 8 kilogramlık dev Osmanlı ekmeği, görenleri şaşırttı. Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nden getirilen ekmeği bütün olarak almak istemeyen müşteriler, birer kilo kestirerek 10 lira karşılığında satın aldı. Ekmek satıcısı Derya Baş, "Bu ekmeğimiz buzdolabında saklandığında 6 ay bayatlamaz" ifadelerini kullandı.
Fiyatı 80 TL
Etiketler: Bilecik , Trabzon , Geçmişten Günümüze Ramazan Sokağı , Osmanlı ekmeğ
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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