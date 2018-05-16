Zehirli dans

İstanbul polisi, zehir tacirlerine göz açtırmadı. Güvenlik güçleri, Sarıyer Çayırbaşı'nda çocuklara bile uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı çetesini takibe aldı. Yapılan operasyonda "Ölüm Patroniçesi" lakaplı çete lideri Saide D., adamlarıyla birlikte yakalandı. Saide D., evinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı için serbest bırakıldı. Ancak çete lideri Saide D., cezaevinden çıkar çıkmaz yine zehir tacirliği yaptı. Saide D.'nin, Çayırbaşı'ndaki bir evi uyuşturucu ticareti için kullandığı saptandı. Güvenlik güçleri operasyon düğmesine bastı. Zehir tüccarı Saide D., 14 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Saide D. 6 adamıyla birlikte tutuklanırken, mahalle halkı rahat bir nefes aldı. Haberi alınca büyük sevinç yaşayan bölge halkı, "Artık buralarda uyuşturucudan ölen olmayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan polis, çetenin torbacılarından Tolga G.'nin uyuşturucu paralarıyla dans ettiği anları gösteren bir videoya ulaştı. Tutuklanan Tolga G.'nin zehirden gelen parayla dans ettiği video, tepki topladı.
Cezaevine gönderilen Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirlendi.
Zafer HALATÇI
Öte yandan polis, çetenin torbacılarından Tolga G.'nin uyuşturucu paralarıyla dans ettiği anları gösteren bir videoya ulaştı. Tutuklanan Tolga G.'nin zehirden gelen parayla dans ettiği video, tepki topladı.
Cezaevine gönderilen Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirlendi.
Zafer HALATÇI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.