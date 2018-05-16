2018 DGS sınav başvurusu detayları belli oldu. Buna göre bu sene sınava girecek öğrenciler DGS sınav başvuru ücretinin hangi bankaya yatırılacağını merak etmeye başladı. Peki özellikle önlisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin gireceği veya açıktan yani AÖF ile lisans tamamlamak isteyenlerin merak ettiği DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları...

DGS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

DGS'nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Ağustos ayında açıklanacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2018 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) başvurusu yapabilmek için öğrenciler, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday İşlemleri Şifresi ile giriş yapmak zorundalar. Başvuru sürecinde olanlar bölümünü seçip, ardından DGS yazan bölüme tıkladıktan sonra başvuru için istenen bilgileri eksiksiz şekilde tamamlayacaklar.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BAŞVURUSU NE KADAR HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM tarafından DGS başvuru ücretlerini henüz belirlemedi. Geçtiğimiz sene DGS ücreti 90 TL başvurusu hizmet ücreti ise 3 TL olarak açıklanmıştı. Öğrenciler aşağıdaki bankalardan birine DGS başvuru ücretini yatırarak sınava girmeye hak kazanacak.

İşte Dikey Geçiş Sınavı ücretinin yatırılacağı bankalar;

*Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

DGS'YE GİRECEKLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı sınav kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM'ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava Giriş Belgesi ise belgede yer alan SINAVA GİRİŞ KODU aday tarafından sınav kitapçığına yazıldıktan ve kodlandıktan sonra salondaki sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, sınav kitapçığının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM'de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi veya sınav kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, sınav kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.

DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN İSTEYEN TÜM BELGELER

Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)