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  1. Yeni havalimanı Erdoğan'ı bekliyor

Büyükelçisi ülkesine döndü

'nin ülkesine dönmesini istediği 'in Büyükelçisi sabah saatlerinde geldiği havalimanından İsrail uçağına binerek ayrıldı.

İsrail Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

Gazze'deki katliamın ardından; 'in Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve dün Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'a 'bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı' belirtildi. Bu karar sonrası bu sabah İsrail'in Ankara elçisi ülkesine döndü. Elçi havalimanında görüntülendi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:18
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