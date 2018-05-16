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Erdoğan'ın uçağı Ramazan'da yeni havalimanına inecek

Ramazan ayında yeni havalimanında iftar yapacağı öğrenilen 'ın, havalimanına uçakla gelerek bir ilki gerçekleştirebileceği belirtildi.

Yeni havalimanı Erdoğanı bekliyor

Ramazanda 'nda tarihi bir ilk yaşanabilir

Habertürk'ün haberine göre; ilk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, ramazan ayında 'ı iftarda konuk edeceği öğrenildi. Daha önce de havalimanı işçileri ile iftar yapan Erdoğan'ın bu kez uçakla geleceği konuşuluyor.

Havalimanın işletmesini yürüten İGA da, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın uçakla gelmesi halinde, havalimanına inen ilk uçak cumhurbaşkanının uçağı olacak. Yeni havalimanının pisti bir süre önce ışıklandırılmış, tüm testlerden geçirilerek hazır hale getirilmişti.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 10:55
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