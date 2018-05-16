Erdoğan'ın uçağı Ramazan'da yeni havalimanına inecek

Ramazanda İstanbul Yeni Havalimanı'nda tarihi bir ilk yaşanabilir

Habertürk'ün haberine göre; ilk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftarda konuk edeceği öğrenildi. Daha önce de havalimanı işçileri ile iftar yapan Erdoğan'ın bu kez uçakla geleceği konuşuluyor.

Havalimanın işletmesini yürüten İGA da, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakla gelecekmiş gibi' hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan'ın uçakla gelmesi halinde, havalimanına inen ilk uçak cumhurbaşkanının uçağı olacak. Yeni havalimanının pisti bir süre önce ışıklandırılmış, tüm testlerden geçirilerek hazır hale getirilmişti.