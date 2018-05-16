;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Erdoğan'dan kritik görüşme
  2. İsrail Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

'a sahip çıktı

Üsküdar İlçe Başkanı , sokak röportajındaki sözleriyle da fenomen olan ve izlenme rekorları kıran 'ı makamında ağırladı.

AK Parti Süleyman Çakıra sahip çıktı

24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; yerel gazete ve televizyonlar da sokağın nabzını tutmaya başladı.

Gazete 365 TV'nin Üsküdar'da yaptığı sokak röportajında mikrofona konuşan yaşlı bir amca, yaptığı açıklamalarla viral haline geldi.

EFSANE VİDEO
Türkiye'nin kötü dönemlerden geldiğini belirterek iktidarlarından övgüyle bahseden yaşlı amca, "Yok laiklik elden gidiyor, irtica geliyor." denilerek Türkiye'nin yıllarca oyalandığını söyledi.

Bu sözleriyle capslere konu olan yaşlı amcanın adının olduğu öğrenildi.

Bu isim, Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterini hatırlattı.

AK PARTİ'DEN DESTEK
Süleyman Çakır'a AK Başkanlığından da destek açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için da linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak"ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar