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Akdeniz'de tatbikatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Donanma Komutanlığı'nın idaresindeki Tatbikatı, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurların da katılımıyla Marmara ve ile Doğu Akdeniz’de başladı.

Donanma Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki, "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı", bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların da katılımıyla Marmara ve ile 'de başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile güney sınırında güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri; batı sınırında da her türlü tehdite karşı güçlü olduğunu farklı seviyelerdeki üç tatbikat ile ortaya koydu. Uluslararası nitelikteki Efes 2018 Tatbikatı, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 7-11 Mayıs arasında icra edildi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 08:02
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