Donanma Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki, "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı", bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurların da katılımıyla Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile güney sınırında güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri; batı sınırında da her türlü tehdite karşı güçlü olduğunu farklı seviyelerdeki üç tatbikat ile ortaya koydu. Uluslararası nitelikteki Efes 2018 Tatbikatı, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 7-11 Mayıs arasında icra edildi.