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Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin özel temsilcisi ile görüşecek.

Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı 'ın 13.30'da Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüşeceği açıklandı.

Görüşmenin gündeminin nükleer anlaşma olacağı belirtildi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:29
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