Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüşeceği açıklandı.
Görüşmenin gündeminin nükleer anlaşma olacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13.30'da İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ile görüşeceği açıklandı.
Görüşmenin gündeminin nükleer anlaşma olacağı belirtildi.
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