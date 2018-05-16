2018 fitre miktarı ne kadar açıklandı? 2018 fitre miktarı kaç para oldu?

Ramazan Bayramı'na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları bir ibadet olan Fıtır Sadakası yani Fitre'nin 2018 yılına ait miktarı belli oldu.



Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede fitre miktarı belli oldu.

Fitre, Ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı arasında ödenir. Böylece yoksullar bununla, bayram namazından çıkmadan önce ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Bununla birlikte fitre, Ramazan'ın girmesinden itibaren, hatta Ramazan ayı girmeden önce de ödenebilir. Bayram gününden sonraya kalırsa, yükümlülük düşmez ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.ilebilmesi için önemli olan fitre sağlığımız başta olmak üzere bir çok şey için verilir. 2017 Yılı Sadaka-i Fıtır Miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında fitre miktarını belirledi. Bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacını göz önünde bulunduran Din İşleri Yüksek Kurulu, en düşük fitre miktarını tespit etti.

Fitre sadakasının vakti; Bayram günü tan yerinin ağarmasıyla, Bayram namazından çıkma zamanına kadardır. Bayram namazından sonra fitre'nin zamanı geçer.



Ramazan'ın sonunda orucu açma (el-fıtr) veya insan olarak yaratılma (el-fıtra) anlamlarına gelen fıtır sadakası, Ramazan-ı şerifin sonuna yetişen ve temel ihtiyaçlarından başka en az nisap miktarı bir mala sahip bulunan her hür müslümanın kendisi ve velayeti altındaki kimseler için verilmesi vacip olan bir sadakadır. İnsan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan varlığının zekâtı kabul edilmiştir. Buna yalnız "fitre" de denir ki fıtrat sadakası, yani sevap için verilen yaratılış ihsanı, can sadakası veya beden sadakası demektir.



2018 yılı Sadaka-ı Fıtır miktarı 19 lira olarak belirlendi.



Fıtır sadakası, Ramazan orucunun farz kılındığı hicretin 2. yılı Şaban ayında, zekâttan önce meşru kılınmıştır. Varlığı yerinde olan aileler ile yoksul aileler arasında önemli bağ oluşmasını sağlayan fitre bayramda yoksul ailelerinde gerekli ihtiyaçlarını sağlayarak bayram sevincine ortak olması maksadıyla yapılan yardımdır.

İbn Abbas (r. anhümâ)'nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: "Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zekât, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur." (Buhârî, Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12 , 13, 16)