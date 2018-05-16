Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta İstanbul'daki ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibat kuran 300 şüpheli hakkında operasyon başlatmıştı. 211'i muvazzaf asker olan 300 şüpheliden 209'u gözaltına alınabilirken diğer 91 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin Üsküdar'daki bir kuruyemişçide bulunan ankesörlü telefon üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenmişti.

İTİRAFÇI OLMAYI SEÇTİLER

Diğer taraftan gözaltına alınan 209 şüpheliden büyük bölümü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmek üzere soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'a müracaat etti. Kuruyemişçideki ankesörlü telefon yoluyla irtibatları deşifre olan örgüt mensupları başka çare kalmayınca itirafçı olma yolunu seçti.

CEZA İNDİRİMİ

Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesine göre yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlar örgüt ile ilgili faydalı bilgiler vermek şartı ile ceza indiriminden faydalanıyor. Faydalı bilgiler veren şüpheliler hakkında adli makamlar üçte birden dörtte üçe kadar ceza indirimi yapabiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce ankesörlü telefonlarla FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen TSK mensuplarına yönelik yürüttüğü iki farklı operasyonda, 135 asker itirafçı olmuştu. İtirafçı askerler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgiler ve isimler vermişti. Son gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 89 şüpheli gözaltına alınan itirafçıların verdiği ifade ve teşhisleri doğrultusunda tespit edilen isimlerden oluşuyor.