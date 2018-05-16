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ABD ile arasında kritik görüşme!

Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike ile 4 Haziran'da Washington'da görüşeceği bildirildi.

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ile Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.

İki bakanın daha önce mayıs ayı içinde görüşmesi için çalışma yapılmıştı. Ancak takvimin uymaması nedeniyle tarafların görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kaldığı belirtildi.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Pompeo ile Çavuşoğlu'nun görüşmede, Suriye ve 'daki gelişmeler, ikili ilişkiler, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konuları ele alması bekleniyor.

Çavuşoğlu, Pompeo ile 27 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüşmüştü. Pompeo'nun olarak atama süreci ABD Kongresinin onayıyla 26 Nisan'da tamamlanmıştı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:57
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