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  1. İsrail Büyükelçisi'nden alçak sözler

ve 'den hamlesi!

Arap basını, Cumhurbaşkanı ve Başbakanı 'ın için ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.

Türkiye ve İngiltereden Ortadoğu hamlesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'de kritik temaslarda bulunuyor.

Öte yandan ABD'nin Başkan Donald Trump'ın kararıyla Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşıması ve Gazze'de aran olaylar gündemin en önemli maddesi durumuna geldi.

Arap basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in Gazze için ortak eylem planı açıklayacağını yazdı.

Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Bu toplantıda Gazze için ortak eylem planının açıklanıp açıklanmayacağı netlik kazanacak.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 14:41
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