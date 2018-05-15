Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonda görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefonda görüştü.
Ayrıntılar geliyor...
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