Amerika, İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Filistin'in başkenti Kudüs'e taşımasıyla birlikte bölgede gerginlik arttı.

İSRAİL TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

İsrail devleti gerçek mermi kullanarak Amerika'nın kararını protesto eden 60 kişiyi şehit etti.

İsrail terörüne karşı sert tepki gösteren Türkiye yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazze'deki yaralıların Türkiye'de tedavi edileceğini söyledi.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

AFAD VE GENELKURMAY HAZIR

Sağlık Bakanı Demircan, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.