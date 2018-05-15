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iskelesinde !

İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen da yaralılar olduğu bildirildi.

Pendik İDO iskelesinde kaza!

İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen da ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı.

'dan Pendik'e gelen " 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 15:22
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