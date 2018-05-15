Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 5 derece artacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan günlük hava tahmin raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bayburt, Artvin, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den Ramazan ayı açıklaması!
Etiketler: Hava durumu , hava durum parçalı , Meteoroloji , rüzgar batı
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