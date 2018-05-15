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Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

'in 'de 55 kişiyi şehit etmesinden sonra yas kararı aldı. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indi.

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

ABD'nin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den 'e taşıması ve İsrail güçlerince 'de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor.

3 GÜNLÜK YAS
Gazze Şeridi'nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında 3 gün ilan etmişti.

Ulusal yas ilanından sonra 'nda bulunan bayraklar yarıya indirildi.

Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 09:29
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