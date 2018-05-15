Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze'de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor.
3 GÜNLÜK YAS
Gazze Şeridi'nde 55 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti.
Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanı'nda bulunan bayraklar yarıya indirildi.
Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.
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