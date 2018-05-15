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FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasını yöneten üst aklın temsilcisi olarak darbe günü Büyükada'da olduğu tespit edilen İzmirli CIA ajanı Henri Barkey, 24 Haziran seçimlerine 40 gün kala HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı " Kürt Mandelası" ilan etti. 'Foreign Policy' dergisinde Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini değerlendiren Barkey, HDP'li Demirtaş'ın "Kürt olmayan seçmene ulaşan ilk Kürt siyasetçi " olduğunu iddia etti. CIA'nın seçimleri kısa bir süre kala Demirtaş'ı parlatma operasyonu başlatması Ankara'da "Zamanlaması manidar üst akıl operasyonu" şeklinde yorumlandı.