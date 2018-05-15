Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında söz konusu parçaların Türkiye'ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, Bowling Green Eyalet Üniversitesi adına da Rektör Dr. Rodney Rogers, Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı Dr. Raymond Craig ile üniversitenin Başkan Yardımcısı Sean P. FitzGerald imza koydu.
ABD’deki Zeugma parçaları Türkiye’ye getiriliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma sonucunda Zeugma Mozaiklerine ait 12 parça Türkiye’ye getirilecek.
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