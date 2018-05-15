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ABD’deki Zeugma parçaları ’ye getiriliyor

Kültür ve ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma sonucunda ait 12 parça ’ye getirilecek.



Kültür ve ile üniversite arasında söz konusu parçaların 'ye resmen iadesini öngören anlaşma, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunda imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına New York Kültür ve Tanıtma Ofisi Direktörü Tülin Sermin Özduran, adına da Rektör Dr. Rodney Rogers, Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı Dr. Raymond Craig ile üniversitenin Başkan Yardımcısı Sean P. FitzGerald imza koydu.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 11:04
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