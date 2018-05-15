İsrail 8 aylık Leyla bebeği de katletti!

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail askerlerinin ateş ederek karşılık vermesi sonucu 59 Filistinli kişi şehit olmuştu. Bu sabah Flistinli Ömer Ebu Ful'un hayatını kaybetmesiyle Gazze'deki şehit sayısı 60'a yükseldi.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin ABD Büyük elçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto eden göstericilere ateş ederek şehit ettiği Filistinli sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık hayatını kaybedenlerin 6'sının çocuk, dördünün güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Yaralı sayısının ise 2771 olduğu belirtildi.





LEYLA BEBEK HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Hayatını kaybeden 6 çocuktan birinin göz yaşartıcı gazdan etkilenen 8 aylık kız çocuğu Leyla el Gandur olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı yaralananların 122'sinin çocuk 44' ünün de kadın olduğu açıklandı.







Filistin Sağlık Bakanlığı Bin 204 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, 79 Filistinlinin ensesinden, 161'nin kolundan 62'sinin de sırtından ve göğsünden vurulduğu, 52'sinin karnından, bin 55'inin de bacaklarının alt kısmından vurulduğunu açıkladı.







Yaralıların en az 203'ünün çocuk olduğu, 78'inin de kadın olduğu ifade edildi.



Yaralıların 27'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 59 'unun ciddi şekilde yaralandığı, 735'inin ise orta derecede yaralı olduğu, 882'sinin ise hafif yaralandığı ifade edildi.



Üç kişinin plastik mermiyle, 91'inin şarapnel parçasından yaralandığı, 100 kişide kesikler ve morluklar oluştuğu, 737 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı hayatını kaybeden 4 güvenlik görevlisinin görevlerini yaparken öldürüldüğünü söyledi. İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir ambulansın hasar gördüğü, bir doktor ve 11 gazetecinin yaralandığı ifade edildi.





Leyla bebek de Gazze katliamında hayatını kaybetti