Bu fotoğraftan sonra gözaltına alındı





Olay, dün, otogar yakınındaki caddede meydana geldi. Yusuf O., otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullandı. Zaman zaman 110 kilometre hıza çıkan Yusuf O.'nun bu anları, arka koltukta oturan arkadaşı Bahar L. (31) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.