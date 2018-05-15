Olay, dün, otogar yakınındaki caddede meydana geldi. Yusuf O., otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullandı. Zaman zaman 110 kilometre hıza çıkan Yusuf O.'nun bu anları, arka koltukta oturan arkadaşı Bahar L. (31) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bu fotoğraftan sonra gözaltına alındı
AKSARAY’da, otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak,ÿsaatte 100 kilometre hızla kullanan ve bu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Yusuf U. (30) gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten hakkında soruşturma başlatılan ve 324 liralık idari para cezası uygulanan Yusuf U., pişman olduğunu söyledi.
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