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izdihamı

’da düzenlenen yarışmasında izdiham çıktı. yakından görmek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı!

Güzellik izdihamı
Birbirinden güzel mankenler, birinci olmak için podyuma çıktı. gören vatandaşların ağzı açık kaldı. Büyük ilgi çeken " 7 Continents 2018" yarışması önceki akşam İskele Meydanı'nda yapıldı. 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren modellerin fotoğraflarını çekmek isteyen izleyiciler birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişi cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık iki saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. yarışmasının birincisi 21 yaşındaki Ukraynalı güzel oldu. Yarışmanın ikincisi Litvanyalı güzel Evelina Stepule, üçüncüsü Belarus'dan katılan Viktoryia Laurenka, dördüncüsü ise 'dan Estella Zaharkevicha oldu. Dans gösterilerinin de yer aldığı "World Final Miss 7 Continents 2018" yarışmasında dereceye girenlere taçları takıldı. Pasta kesiminin ardından yarışma son buldu.



Güzellik tacını takan Kateryna Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı
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