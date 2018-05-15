Güzellik izdihamı

Birbirinden güzel mankenler, birinci olmak için podyuma çıktı. Modelleri gören vatandaşların ağzı açık kaldı. Büyük ilgi çeken "World Final Miss 7 Continents 2018" yarışması önceki akşam Bodrum İskele Meydanı'nda yapıldı. 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu. Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren modellerin fotoğraflarını çekmek isteyen izleyiciler birbirlerini ezdi. Yüzlerce kişi cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık iki saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının birincisi 21 yaşındaki Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvili oldu. Yarışmanın ikincisi Litvanyalı güzel Evelina Stepule, üçüncüsü Belarus'dan katılan Viktoryia Laurenka, dördüncüsü ise Letonya'dan Estella Zaharkevicha oldu. Dans gösterilerinin de yer aldığı "World Final Miss 7 Continents 2018" yarışmasında dereceye girenlere taçları takıldı. Pasta kesiminin ardından yarışma son buldu.
Güzellik tacını takan Kateryna Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı
Güzellik tacını takan Kateryna Kachashvili, Malezya'da yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazandı
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