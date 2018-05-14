Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilere hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge'deki caminin yakın zamanda biteceğini müjdeledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilere hitap etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı , Londra , Filistin , Cambridge , camii
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