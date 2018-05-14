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Erdoğan ile telefonda görüştü

, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 00:47
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