Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Mahmud Abbas , Cumhurbaşkanı , Filistin , Kudüs , İsrail
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