Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti!

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Bozdağ: "(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir."

KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir."

ATILAN ADIMI YOK KABUL EDİYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

ABD VE İSRAİL KUDÜS'Ü TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK

"Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.

İSLAM ÜLKELERİ YEKVÜCUT OLMALI

"(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir.

ABD BİR KEZ DAHA YALNIZ KALMIŞTIR

Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir."

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bozdağ: "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir."​

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLERİ GERİ ÇAĞIRDI!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.



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