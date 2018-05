Almanların 'Erdoğan' yalanı ortaya çıktı

İngiltere'de Liverpool forması giyen Emre Can'ın, sakatlığı nedeniyle Almanya'da 3 haftadır tedavi gördüğü bu yüzden de Londra'daki buluşmada yer alamadığı öğrenildi.



Alman basını, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini gündemine almış ve Türk futbolculara karşı düşmanca bir tavır sergilemişti.



Nisan ayında oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Emre Can, Almanya'da tedavisini sürdürüyor. Sırtından sakatlığı bulunan Emre Can, Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulamadı.