;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. TMSF, Dumankaya'nın tasfiye edileceğini açıkladı

Almanların 'Erdoğan' yalanı ortaya çıktı

Alman basınında çıkan 'Emre Can, 'ın davetini reddetti' iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Almanların Erdoğan yalanı ortaya çıktı

İngiltere'de Liverpool forması giyen Emre Can'ın, sakatlığı nedeniyle 'da 3 haftadır tedavi gördüğü bu yüzden de 'daki buluşmada yer alamadığı öğrenildi.

Alman basını, ve 'in Londra'da 'ı ziyaret etmesini gündemine almış ve Türk futbolculara karşı düşmanca bir tavır sergilemişti.

Nisan ayında oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Emre Can, Almanya'da tedavisini sürdürüyor. Sırtından sakatlığı bulunan Emre Can, kadrosunda da kendisine yer bulamadı.



Etiketler: , , , , , , , ,
  • 15 Mayıs 2018, Salı 18:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar