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açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik operasyonunda 4 teröristetkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki bölücü terör unsurlarına yönelik taarruz helikopteri destekli operasyonda, bölücü terör örgütünün 4 mensubu öldürüldü.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 17:45
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