TSK açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik operasyonunda 4 teröristetkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki bölücü terör unsurlarına yönelik taarruz helikopteri destekli operasyonda, bölücü terör örgütünün 4 mensubu öldürüldü.
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