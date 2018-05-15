Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
"Anayasayı ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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