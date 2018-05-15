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davasında 138 ağırlaştırılmış müebbet

davasında savcı, 138 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme

Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 'ndeki olaylara ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

" ihlal" suçundan 138 sanığın ağırlaştırılmış le cezalandırılması talep edildi.

Savcı, tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 13:13
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