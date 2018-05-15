Banko soygun!

Düzgün giyinerek insanların güvenini kazanan hırsızlar, bankacı Seher Koç'u (39) hedef seçti. İstanbul Kocamustafapaşa'da takım elbiseli bir şüpheli, 17 Nisan'da Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki Yunus Apartmanı'nın önünde bekledi. Ardından yaşlı bir kadının elindeki torbaları taşıma bahanesiyle apartmana girdi. Yaşlı kadını evine bıraktıktan sonra aşağı indi. Daha sonra suç ortağı kadını da apartmana sokup, Seher Koç'un ailesiyle yaşadığı eve gitti. İçerdeki 20 bin lira değerindeki takıları ve Koç'a ait elbiseleri çalan hırsızlar, daha sonra apartmandan çıkıp izlerini kaybettirdi. Hırsızlar, apartmandaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Eve gidince soyulduklarını anlayan Koç, durumu polise haber verdi. Güvenlik güçleri, 2 hırsızı yakalamak için harekete geçti.
Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların bankacı Koç'un evinde 2.5 saat kaldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, "Şüphelileri görenler, ihbarda bulunsun" dedi.
Seher Koç, dolabındaki kıyafetleri bile çalan hırsızların bulunmasını istiyor.
MEVLÜT YÜKSEL
Polis, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların bankacı Koç'un evinde 2.5 saat kaldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, "Şüphelileri görenler, ihbarda bulunsun" dedi.
Seher Koç, dolabındaki kıyafetleri bile çalan hırsızların bulunmasını istiyor.
MEVLÜT YÜKSEL
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