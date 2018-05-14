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in merak edilen 10 sorusuna 10 cevap

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili i için aynı gün sandığa gidilmesi gibi "ilklere" sahne olacak 'daki seçimlerde, ayrıca Türk inde ilk kez ler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek. İşte herkesin aklındaki sorular ve cevapları...



, 'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun () belirlediği seçim takvimi süreci işliyor.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk inde ilk kez ler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçim ittifakı, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin 10 soru ve yanıtları şöyle:

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 14:16
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