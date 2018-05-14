



Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimi süreci işliyor.

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak 24 Haziran'daki seçimlerde, ayrıca Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partiler ittifak yaparak halkın oyunu isteyecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçim ittifakı, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin 10 soru ve yanıtları şöyle: