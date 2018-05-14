Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy pusulası için bugün kura çekimi yapıldı. Sıralama şöyle oluştu;

PUSULADA HANGİ ADAY KAÇINCI SIRADA?

1- Muharrem İnce

2- Meral Akşener

3- Recep Tayyip Erdoğan

4- Selahattin Demirtaş

5- Temel Karamollaoğlu

6- Doğu Perinçek

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.

6 ADAY YARIŞACAK

Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluşmuştu.



20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.

PUSULADA ADAY FOTOĞRAFI OLACAK

Pusula 5,5 santimlik 6 sütundan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.