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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi () adayların yerlerini belirlemek için kura çekimini yaptı.

Adayların oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy pusulası için bugün kura çekimi yapıldı. Sıralama şöyle oluştu;

PUSULADA HANGİ ADAY KAÇINCI SIRADA?

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.

6 ADAY YARIŞACAK
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluşmuştu.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.

PUSULADA ADAY FOTOĞRAFI OLACAK
Pusula 5,5 santimlik 6 sütundan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 14:24
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