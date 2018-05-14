KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte milyonlarca aday KPSS başvurularının nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. KPSS 2018 başvuruları nasıl yapılıyor? KPSS 2018 başvuru ücretleri ne kadar? gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar internetten araştırma yapmaya başladı.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Memur olmanın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS lisans düzeyinde 22 Temmuz, 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacak.

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

ÖNLİSANS İÇİN KPSS TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.