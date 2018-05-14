Altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, beraberinde 'sahtekarlar' da türedi. Sosyal medyayı kullanan altın fırsatçıları, buralarda açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara, sadece Darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyorlar. Alıcısı oldukça çok olan altınlar, 40, 50 ve 60 liradan satılıyor.

Gerçekte, gram altının fiyatı 182 TL, çeyrek altın 300 TL, Cumhuriyet altını da 1218 TL civarında seyrediyor.