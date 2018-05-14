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tuzağına dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Altında rekor fiyatları fırsat bilen sahtekarlar darphane mührünü taklit ederek sosyal medya üzerinden "birebir aynı" diyerek 40 liraya çeyrek, 60 liraya Cumhuriyet altını satmaya başladı.

Altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, beraberinde 'sahtekarlar' da türedi. Sosyal medyayı kullanan altın fırsatçıları, buralarda açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara, sadece Darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyorlar. Alıcısı oldukça çok olan altınlar, 40, 50 ve 60 liradan satılıyor.

Gerçekte, gram altının fiyatı 182 TL, 300 TL, Cumhuriyet altını da 1218 TL civarında seyrediyor.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 07:54
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