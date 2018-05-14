Marmara Denizi'nin içinde en az 7 büyüklüğünde deprem felaket senaryosu değil, artık bir gerçeklik. Fakat yeni yapılan bir araştırmaya göre, aslında Marmara'nın batısı da büyük deprem riski taşıyor olabilir. Habertürk'ün haberine göre IFREMER (Fransız Deniz İşletimi için Araştırma Enstitüsü), CNRS ve İTÜ'den bilim insanları bölgede araştırma yaptı. Sonuçlar bu ay başında Scientific Reports Dergisi'nde yayımlandı. Makaleye göre, Marmara Denizi'nin batısında meydana gelen depremlerin bir kısımının nedeni gaz. Bu da fay hattının aslında kilitli olduğu anlamına gelebilir ve beklenenden büyük bir deprem riskinin değerlendirilmesi gerekebilir. Makalenin başyazarı deprem bilimci Dr. Louis Geli analizlerin yeniden yapılması gerektiğinin altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.
Büyük İstanbul depremi için Fransız bilim insanından korkutan açıklama
Türk ve Fransız deprem uzmanları, Marmara'daki deprem riskine ilişkin yeni bir araştırma yaptı. Fransız deprem bilimci Louis Geli, yapılan araştırma sonrası “Batı Marmara’daki bazı sismik hareketler gazdan kaynaklanıyor. Bölge neredeyse 1766 depreminden beri enerji biriktiriyor. 250 yıldır biriken bir elastik enerjiden bahsediyoruz. Büyük bir depremin gerçekleşeceğinden eminiz, bu bir ihtimal değil" dedi.
Etiketler: FAY HATTI , Boğaziçi Üniversitesi , Marmara Denizi , deprem , İstanbul
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