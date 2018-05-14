PTT kendisine ait internet sitesi üzerinden ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı bir ilan ile çeşitli pozisyonlarda 5 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Yayımlanan personel alımlarının kurumun farklı şehirlerde bulunan birimlerine yapılacağı ve ilana başvuru için Kamu Personeli Seçme Sınavı puan şartı talep edilmediğini açıklanmıştı. Başvuru süreci başlayan ilana dair detaylar şu şekilde,

5 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yayımlanan personel alım ilanında alımların 7 farklı pozisyonda yapılacağı bildirildi. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği personel alım ilanı için açıklanan kadro detayları şöyle,

Uzman Yardımcısı pozisyonuna 250, Mimar pozisyonuna 20, Mühendis pozisyonuna 200, Avukat pozisyonuna 82, Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna 2625, Tekniker pozisyonuna 200 ve Postacı pozisyonuna 1623 personel alımı yapılacak.

İLANA BAŞVURU KOŞULLARI

Hatırlanacağı üzere PTT personel alım ilanında yer alan başvuru koşulları kısa bir süre önce güncellenmişti. İlan edilen pozisyonlara için başvuru yapacak tüm adaylardan talep edilen başvuru koşullarını sizlere aşağıda aktarıyoruz.

Kadrolar göre belirlenen özel koşulları görüntülemek için ise vermiş olduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Genel Başvuru Koşulları

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak). Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak ve yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 14 Mayıs itibariyle başladı. İlana başvurular 18 Mayıs tarihinde sona erecek. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adresleri üzerinden elektronik olarak yapacaklar ve her bir aday ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.