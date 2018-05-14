Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi, İstanbul Eyüp'te Kasım 2016'da yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C., arkadaşlarıyla gittiği bir AVM'deki mağazada ruj seçerken görevli tarafından takip edilmeye başlandı ve hırsızlıkla suçlandı. Özel güvenlikçiler Zuhal A. ve Semiha A.'nın bir depoya götürdüğü ve iç çamaşırlarına kadar aranan küçük kız, bir şey çalmadığının anlaşılması sonrası serbest bırakıldı. Yaşadığı travmanın ardından B.C., polis merkezine giderek mağaza görevlileri ve güvenlik personelinden şikâyetçi oldu. B.C., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aramada 2 erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onların sadece arkalarını dönmeleri istendi. Depoda kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli 'Hırsızlık yaptın' diyordu. Kafama vurarak bana 'Hırsız, terbiyesiz' şeklinde hakaret etti."