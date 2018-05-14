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'da 33 dakikalık çıplak arama işkencesi

'da bulunan bir AVM'deki kozmetik mağazasında hırsızlıkla suçlanan 17 yaşındaki B.C.'nin depoda yaşadığı 33 dakikalık çıplak arama işkencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde görülen ve genç kızı iç çamaşırlarına varıncaya kadar arayan özel güvenlikçi Zuhal A. ile Semiha A.'ya ise hapis istemiyle dava açıldı.

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi, Eyüp'te Kasım 2016'da yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C., arkadaşlarıyla gittiği bir AVM'deki mağazada ruj seçerken görevli tarafından takip edilmeye başlandı ve hırsızlıkla suçlandı. Özel güvenlikçiler Zuhal A. ve Semiha A.'nın bir depoya götürdüğü ve iç çamaşırlarına kadar aranan küçük kız, bir şey çalmadığının anlaşılması sonrası serbest bırakıldı. Yaşadığı travmanın ardından B.C., polis merkezine giderek mağaza görevlileri ve güvenlik personelinden şikâyetçi oldu. B.C., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aramada 2 erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onların sadece arkalarını dönmeleri istendi. Depoda kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli 'Hırsızlık yaptın' diyordu. Kafama vurarak bana 'Hırsız, terbiyesiz' şeklinde hakaret etti."

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 08:23
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