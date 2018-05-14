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Binlerce araç sahibi dikkat! Bakanlıktan egzoz muayenesi uyarısı

2018 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 4 bin 75 aracın egzoz muayenesinin yaptırıldığı, muayenesi yapılmayan 321 araca 373 bin 244 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek motorlu taşıtlardan kaynaklı kirliliğin kentlerde yaşanan hava kirliliğinin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi.

Trafikteki araç sayısı ve trafik sıkışıklığı artıkça taşıt kaynaklı hava kirletici emisyonun da aynı oranda arttığına dikkati çeken Öztürk, taşıt sayısının son 15 yılda 2,5 kat artarak 22 milyonu aştığını ifade etti.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 12:26
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