;
Yol Durumu
  1. Yıldırım: ABD insanlık suçuna ortak oldu

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Abbas: Barışçıl mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Gazze'de yaşananların ardından açıklama yapan Abbas, bu noktadan sonra ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu acil toplantıda bir araya geldik ve Filistin liderliğinin bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Biz burada kararların ne şekilde uygulanacağını konuşmak için toplantı yaptık."

  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 19:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar