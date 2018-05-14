Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirket ve fon yatırımcılarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bloomberg TV binasında basına kapalı gerçekleşen yemekte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Yemekte, AXA, Bloomberg, Credit Suisse, Bluebay, Invesco, Goldman Sachs AM, Fidelity, LGIM, Morgan Stanley, Blackrock, Amundi, JP Morgan, ING, BAE Systems, Edentree, HSBC, Standard Chartered, EBRD, Deutsche Bank, Aviva, Rabobank, Threadneedle, Vanguard ve CitiGroup, Vitol ve Asthenius Capital şirket ve fonlarının yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından Bloomberg TV'ye mülakat verdi.