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Erdoğan İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi

, yatırımcılarla bir araya geldi

Erdoğan İngilterede yatırımcılarla bir araya geldi

, şirket ve fon yatırımcılarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bloomberg TV binasında basına kapalı gerçekleşen yemekte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Yemekte, AXA, Bloomberg, , Bluebay, Invesco, AM, Fidelity, LGIM, Morgan Stanley, Blackrock, Amundi, JP Morgan, ING, BAE Systems, Edentree, HSBC, Standard Chartered, EBRD, , Aviva, Rabobank, Threadneedle, Vanguard ve CitiGroup, Vitol ve Asthenius Capital şirket ve fonlarının yetkilileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından Bloomberg TV'ye mülakat verdi.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 19:30
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