Aziz Yıldırım, Stuttgart'ı küme düşme hattından alıp 7. yapan eski futbolcuları ile 'irtibat kurulmasını' istedi.
Fenerbahçe'de rota Tayfun Korkut
Etiketler: Tayfun Korkut , Aziz Yıldırım , Fenerbahçe
Aziz Yıldırım, Stuttgart'ı küme düşme hattından alıp 7. yapan eski futbolcuları ile 'irtibat kurulmasını' istedi.
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