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Yol Durumu
  1. Şehidin babası CHP'lilerin cenazedeki gülüşmelerine inanamadı

'de rota

, Stuttgart'ı küme düşme hattından alıp 7. yapan eski futbolcuları ile 'irtibat kurulmasını' istedi.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 09:17
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