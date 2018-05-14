Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli İlçesi'nde önceki gün gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZEDE GÜLÜŞMELER

Şehit cenazesine katılanlar arasında yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in gülerek sohbet ettiği görüntüler ortaya çıktı.

"YASIM OLDUĞU İÇİN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDİM"

CHP'li Özgür Özel'in gülme görüntüleriyle ilgili Akşam Gazetesi'ne konuşan şehidin babası Hasan Kozak, "Cenazede acımız çok büyüktü. Etrafta neler yaşandı görmedim. Yasım olduğu için görüntüleri de izlemedim.

"EĞER DOĞRUYSA..."

Özgür Özel'in güldüğünü söylediler. İnşallah doğru değildir. Eğer doğruysa bizi çok üzer" dedi.