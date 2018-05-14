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Şehidin babası 'lilerin cenazedeki gülüşmelerine inanamadı

Baba , yası olduğu için görüntüleri izlemediğini, doğruysa çok üzüleceklerini söyledi.

Şehidin babası CHPlilerin cenazedeki gülüşmelerine inanamadı

Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi 'nın Salihli İlçesi'nde önceki gün gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZEDE GÜLÜŞMELER
ne katılanlar arasında yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Grup Başkanvekili 'in gülerek sohbet ettiği görüntüler ortaya çıktı.

"YASIM OLDUĞU İÇİN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDİM"
CHP'li Özgür Özel'in gülme görüntüleriyle ilgili Akşam Gazetesi'ne konuşan şehidin babası , "Cenazede acımız çok büyüktü. Etrafta neler yaşandı görmedim. Yasım olduğu için görüntüleri de izlemedim.

"EĞER DOĞRUYSA..."
Özgür Özel'in güldüğünü söylediler. İnşallah doğru değildir. Eğer doğruysa bizi çok üzer" dedi.

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 09:11
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