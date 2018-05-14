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Silivri Jandarma Komutanı 'den gözaltında

Komutanı olarak görev yapan ve yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu olan Binbaşı 'ın ankesör soruşturması kapsamında FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Silivri Jandarma Komutanı Mustafa Yoldaş FETÖden gözaltında

Komutanı 'ın şüphelisi olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda yanında bulunan FETÖ davalarının görüldüğü duruşma salonlarının da güvenliğinden sorumlu olan Binbaşı Yoldaş'ın evinde, makamında ve aracında arama yapıldı.

AĞUSTOS'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Şırnak Uludere İlçe Jandarma Komutanıyken Silivri'ye tayin edilen Binbaşı Mustafa Yoldaş, 15 Ağustos itibariyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlamıştı. Yoldaş, aynı zamanda Silivri'de bulunan FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumluydu.

CUMA GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesör soruşturması kapsamında şüpheli olduğu belirlenen Mustafa Yoldaş, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından lojmanında gözaltına alındı.

AĞRI'YA GÖTÜRÜLDÜ
Evinde, makamında ve aracında arama yapılan Yoldaş, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere bu ile götürüldü. Şüphelinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.,

Nazif Karaman/Sabah

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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 09:43
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