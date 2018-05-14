Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler Prensi Charles ile bir araya geldi.
Clarence House'da basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler Prensi Charles ile bir araya geldi.
Clarence House'da basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
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